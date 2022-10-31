В Курскую область поступила новая партия вакцины от гриппа

В регион поступило 198 тысяч доз вакцины Фото: Архив "КП"

В Курскую область поступило 198 тысяч доз вакцины «Совигрипп». Она предназначена для иммунизации взрослого населения. Как рассказывают в областной администрации, вакцина снижает вероятность заболевания и предотвращает развитие тяжелых осложнений.

В Курской области от гриппа привито уже свыше 163 тысяч взрослых и 128 тысяч детей, сообщает региональный комитет здравоохранения. Особенно важно защитить от гриппа пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин, а также страдающих хроническими заболеваниями.

Сейчас вакцина находится в медицинских организациях, и время сделать прививки еще есть.