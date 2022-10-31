В селе Верхний Любаж Курской области отремонтируют дороги на трех улицах

Общая протяженность объектов составляет около 1,8 километров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Фатежском районе в нормативное состояние приведут дорожное покрытие на трех участках. Это улицы в селе Верхний Любаж: Молодежная, Пушкина и Школьная. Общая протяженность этих объектов составляет около 1,8 километров.

В областной администрации сообщают, специалисты уже начали демонтаж старого асфальта. На следующем этапе они проведут устройство нового асфальтобетонного покрытия, на некоторых участках асфальт уложат в два слоя.

На улице Школьной оборудуют пешеходный переход: смонтируют перильные ограждения, установят искусственные неровности, нанесут дорожную разметку и разместят знаки. Дело в том, что на этом участке находятся общеобразовательная школа и школа-интернат.

Работы планируют завершить до конца декабря. При благоприятных погодных условиях дорожники рассчитывают выполнить ремонт досрочно.