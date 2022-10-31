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НовостиОбщество31 октября 2022 12:38

В селе Верхний Любаж Курской области отремонтируют дороги на трех улицах

Работы планируют завершить до конца декабря
Кристина ГОРБАТЕНКО
Общая протяженность объектов составляет около 1,8 километров

Общая протяженность объектов составляет около 1,8 километров

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Фатежском районе в нормативное состояние приведут дорожное покрытие на трех участках. Это улицы в селе Верхний Любаж: Молодежная, Пушкина и Школьная. Общая протяженность этих объектов составляет около 1,8 километров.

В областной администрации сообщают, специалисты уже начали демонтаж старого асфальта. На следующем этапе они проведут устройство нового асфальтобетонного покрытия, на некоторых участках асфальт уложат в два слоя.

На улице Школьной оборудуют пешеходный переход: смонтируют перильные ограждения, установят искусственные неровности, нанесут дорожную разметку и разместят знаки. Дело в том, что на этом участке находятся общеобразовательная школа и школа-интернат.

Работы планируют завершить до конца декабря. При благоприятных погодных условиях дорожники рассчитывают выполнить ремонт досрочно.