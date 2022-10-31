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НовостиОбщество31 октября 2022 12:06

В Курске восстановили уличное освещение на 20 участках

Об этом сообщили в комитете ЖКХ
Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске продолжаются работы по восстановлению освещения

В Курске продолжаются работы по восстановлению освещения

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В рамках муниципального контракта подрядная организация в Курске выполняет работы по восстановлению освещения. Так, в комитете ЖКХ сообщают, что в порядок привели уличное освещение на 20 участках: на улице Обоянской, Сумской, Кленовой, Никитской, Овечкина, Малиновой, Институтской, Карла Маркса, Косухина, 50 лет Октября, Орловской, Союзной, Мирной, Сосновской, Менделеева, а также на проспектах Дружбы и Хрущева, 5-м Вольном переулке, 5,6,7-х Даньшинских переулках, Кирпичном переулке.

Помимо этого, выполнили работы по техническому обслуживанию шести шкафов наружного освещения. Восстановили 30 метров воздушных линий наружного освещения.