В Курской области 19-летний водитель насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП

Полиция выясняет обстоятельства аварии Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 28 октября примерно в 19:30, на 4 километре автодороги «Курск-Чаплыгино». В региональном УГИБДД рассказывают,19-летний водитель, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», сбил 24-летнего пешехода. Затем он врезался в стоящий автомобиль «Ситроен», которым раннее управлял 40-летний водитель. Виновник ДТП скрылся с места аварии.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего с 28 по 30 октября в Курской области зарегистрировано семь ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 28 октября примерно в 10:30 на улице Дзержинского в Курске. ПО предварительным данным, 56-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», сбил 20-летнюю девушку-пешехода.

В результате ДТП девушка-пешеход получила ранения.