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НовостиЗдоровье31 октября 2022 10:05

В Курской области построили еще три ФАПа

Все они расположены в Конышевском районе
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В этом году ФАПы откроют также в Советском районе

В этом году ФАПы откроют также в Советском районе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Строители завершили возведение еще трех фельдшерско-акушерских пунктов. Они расположены в Конышевском районе в селах Захарково, Малое Городьково и Жигаево. Объекты введены в эксплуатацию.

Всего в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения построят и введут в эксплуатацию 15 ФАПов в Конышевском районе, 12 ФАПов и два офиса врача общей практики в Советском районе. На это будет направлено 224,3 млн рублей из федерального бюджета, из регионального дополнительно выделено 80,13 млн рублей, сообщили в Доме Советов.

Ранее областной комитет строительства сообщал о возведении 16 фельдшерско-акушерских пунктов в Конышевском и Советском районах.