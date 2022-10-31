Курский «Авангард» упустил победу в Туле

5 ноября подопечные Дениса Гершуна сыграют в Обнинске с местным «Квантом» (12-е место, 12 очков). Начало игры в 14:00. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Вчера, 30 октября, в поединке 19-го тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» гостил в Туле. После первого тайма местный «Арсенал-2» уступал 1:2 - куряне провели две результативных атаки. Точными ударами отметились Мингазов (26-я, 1:0) и Донцов (44-я, 2:1). Но довести встречу до победы куряне не сумели. На 83-й минуте окончательный счет (2:2, как и в матче первого круга) установил Изотов.

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 сохраняет брянское «Динамо» (42 очка). Далее располагаются липецкий «Металлург», «Авангард» и московская «Родина-2» (по 34). Теперь 5 ноября подопечные Дениса Гершуна сыграют в Обнинске с местным «Квантом» (12-е место, 12 очков). Начало игры в 14:00.

Что касается бомбардирской гонки, то наш Михаил Земсков продолжает лидировать – у него десять точных ударов. Впрочем, уже не единолично. В ТОП-3 также входят Илья Рубцов из «Сахалинца» и Роман Изотов из «Арсенала-2», у которых также по десять голов.