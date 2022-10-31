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НовостиПолитика31 октября 2022 9:01

Для иностранных студентов в Курске проведут допинструктаж на случай ЧС

В регионе побывал Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилии в Российской Федерации
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На встрече с губернатором региона иностранный гость сказал, что семьи обучающихся беспокоятся об обеспечении безопасности в нынешней обстановке

На встрече с губернатором региона иностранный гость сказал, что семьи обучающихся беспокоятся об обеспечении безопасности в нынешней обстановке

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курск посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилии в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес. Он провел рабочую встречу с губернатором Курской области Романом Старовойтом, на которой подняты вопросы обеспечения безопасности в регионе, а также перспективы развития экономического сотрудничества, сообщили в Доме Советов.

Родриго де Лима Баэна Соарес поблагодарил за теплый прием и высоко оценил условия обучения студентов из Бразилии.

- Я общался со студентами КГМУ, они довольны качеством образования и отношением к ним. Но семьи обучающихся беспокоятся об обеспечении безопасности в нынешней обстановке, – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилии в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес.

- Студенты из Бразилии учатся в трех курских вузах. Для нас не менее чем для вас важно обеспечить не только качественное образование, но и безопасность. Мы делаем для этого все возможное, – заверил Роман Старовойт.

В Курской области находятся 159 студентов из Бразилии. Стороны договорились провести дополнительный инструктаж для иностранных обучающихся о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.