54-летний курянин погиб в СВО

Павел Веселов был профессиональным военным Фото: Светлана ВОЛКОВА

Еще один курянин геройски погиб во время проведения специальной военной операции.

Павлу Веселову было 54 года. Павел Владимирович родился и вырос в Курске.

Он был профессиональным военным. Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова.

Службу проходил в городе Алейске Алтайского края. В 2000 году Павел Веселов демобилизовался. Вернулся в родной город. Занимался бизнесом, в последнее время работал в охранном агентстве.

В июле Павел Владимирович ушел добровольцем защищать Родину. В октябре он геройски погиб.

- Администрация города и глава Курска выражают искренние соболезнования родным и близким героя. Светлая память! - сказали в администрации города.