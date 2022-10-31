Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 октября 2022 8:52

54-летний курянин погиб в СВО

В июле Павел Веселов ушел добровольцем, а в октябре его не стало
Ольга ДАНИЛОВА
Павел Веселов был профессиональным военным

Павел Веселов был профессиональным военным

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Еще один курянин геройски погиб во время проведения специальной военной операции.

Павлу Веселову было 54 года. Павел Владимирович родился и вырос в Курске.

Он был профессиональным военным. Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова.

Службу проходил в городе Алейске Алтайского края. В 2000 году Павел Веселов демобилизовался. Вернулся в родной город. Занимался бизнесом, в последнее время работал в охранном агентстве.

В июле Павел Владимирович ушел добровольцем защищать Родину. В октябре он геройски погиб.

- Администрация города и глава Курска выражают искренние соболезнования родным и близким героя. Светлая память! - сказали в администрации города.