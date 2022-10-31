54-летний курянин погиб в СВО

Павел Веселов был профессиональным военным
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Еще один курянин геройски погиб во время проведения специальной военной операции.
Павлу Веселову было 54 года. Павел Владимирович родился и вырос в Курске.
Он был профессиональным военным. Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова.
Службу проходил в городе Алейске Алтайского края. В 2000 году Павел Веселов демобилизовался. Вернулся в родной город. Занимался бизнесом, в последнее время работал в охранном агентстве.
В июле Павел Владимирович ушел добровольцем защищать Родину. В октябре он геройски погиб.
- Администрация города и глава Курска выражают искренние соболезнования родным и близким героя. Светлая память! - сказали в администрации города.