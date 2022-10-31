В Курске арестовали шесть курьеров дистанционных мошенников

Полиция рекомендует не разговаривать с незнакомцами и позвонить по номеру 02 Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году в Курске арестованы уже шесть курьеров дистанционных мошенников. Чаще других от таких атак страдают пожилые люди.

Телефонные аферисты сообщают, что их сын, внук или другой родственник совершил серьезное ДТП и требуют деньги, чтобы прекратить вымышленное уголовное дело. Сбережения просят положить в пакет вместе с бельем и вещами для родственника и передать курьеру, который приезжает домой. В итоге люди лишаются всех денег, рассказали в УМВД по Курской области.

Из таких ситуаций полиция рекомендует два безопасных выхода:

— прекратить разговор и позвонить родственнику, чтобы убедиться, что телефонные аферисты лгут.

— обратиться по телефону 02 или 102, чтобы получить консультацию и защиту правоохранительных органов.

Расскажите своим родными и близким эту информацию, чтобы уберечь их от финансовых потерь.