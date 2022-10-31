За сутки ковид подтвердился у 55 человек

В регионе продолжают фиксировать случаи заражения Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 31 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрирован 148 031 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В том числе 55 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 150 человек, на ИВЛ – восемь (инвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2522 человека. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.