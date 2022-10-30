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НовостиПроисшествия30 октября 2022 8:12

Пожарные извещатели спасли жизнь двум спящим курянам

Оборудование сработало вовремя и разбудило хозяев домов
Анна ГРЕБЕНКИНА

Сотрудники регионального ГУ МЧС провели пожарные извещатели в жилье курян «группы риска». Рейд прошел в селе Гридасово Обоянского района. Ранее оборудование установили на безвозмездной основе в домах, где живут многодетные семьи, одинокие престарелые граждане или оказавшиеся в сложной жизненной ситуации куряне.

- Нас порадовал тот факт, что все датчики оказались в исправном рабочем состоянии, - пояснил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам ГУ МЧС по Курской области Дмитрий Кононов. - Во время рейда два жителя рассказали нам о том, что извещатели спасли им жизни, вовремя обнаружив задымления во время сна. В одном случае тлел матрац, в другом – вещи упали на газовую форсунку.

Пожарный датчик реагирует на дым на ранней стадии возгорания и с помощью громкого писка оповещает всех о случившемся. Его монтаж не требует прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Достаточно просто вовремя заменить батарейку.