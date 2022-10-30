Курские волейболистки во второй раз проиграли в полуфинале Кубка России

Сегодня, 30 октября, в 17:00 курянки сыграют с «Ленинградкой». Фото со страницы ВК "Локомотив" в VK.

Накануне, 29 октября, в калининградском дворце спорта «Янтарный» прошли матчи второго игрового дня полуфинала Кубка России по волейболу среди женщин. После поражения от хозяев – «Локомотива» (0:3) - курский «ЮЗГУ-Атом» встречался с краснодарским «Динамо», так же уступившим на старте «Ленинградке» (0:3). Увы, нашим девушкам не удалось не только победить, но и взять хотя бы один сет. Особенно болезненным получился результат стартового игрового отрезка – 11:25. Во втором динамовки победили 25:19, в третьем – 25:21. Итог – привычные 3:0 не в пользу «атомных».

В другом матче дня «Ленинградка» уступила «Локомотиву» (1:3). Сегодня, 30 октября, в 17:00 курянки сыграют с «Ленинградкой».