Курский «Сокол» одержал первую гостевую победу в сезоне-2022/23

На 55-й минуте победную шайбу провел Сергей Николаюк. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Губкине состоялся матч между МХК «Белгород» и курским «Соколом». Встречались две худшие команды восточной конференции: хозяева занимали десятое место, гости – 11-е. Казалось, кого уж обыгрывать, если не белгородцев. И наши парни справились с задачей, пусть и начали встречу не лучшим образом.

На 16-й минуте Никита Эленпорт вывел хозяев вперед. Но у курян нашлись силы, чтобы переломить ход встречи. В дебюте второго периода с интервалом в пять минут дубль оформил Тимофей Башков – дважды ему ассистировал Сергей Николаюк. И хотя хозяева на 53-й минуте выправили ситуацию – отличился Владислав Митюрев, на этом подвиги белгородцев закончились. На 55-й минуте победную шайбу провел Николаюк, а окончательно МХК «Белгород» добил Иван Лебедев. Он поставил «точку» за 13 секунд до финальной сирены. Итог – 4:2 в пользу «Сокола».

Это второй успех курян в этом розыгрыше и первый – гостевой. 19 октября «Сокол» обыграл на своем льду одноклубников из Новочебоксарска (3:1).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидирует саратовский «Кристалл» (21 очко). Далее идут пензенский «Дизелист» и «Тамбов» (по 18). У «Сокола» четыре балла и 11-е промежуточное место. Сегодня, 30 октября, команды проведут повторный матч в Губкине. Начало в 13:00.