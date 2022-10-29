Мобилизованный курянин погиб в ходе СВО

Александр Асеев был одним из первых мобилизованных в Солнцевском районе Фото: материалы пресс-служб

Глава Солнцевского района Геннадий Енютин сообщил трагические новости. В ходе СВО погиб мобилизованный из Курской области Александр Асеев. Он одним из первых мобилизованных в Солнцевском районе, 22 сентября был направлен на боевое слаживание в Ковров Владимирской области.

- К своей мобилизации Александр отнесся, как настоящий мужчина: спокойно и ответственно. Среди сослуживцев он пользовался заслуженным авторитетом, исполнял обязанности старшины роты, - говорит Геннадий Енютин.

Завтра, 30 октября, состоится отпевание Александра в Николаевском храме в селе Зуевка. Движения траурной процессии от храма к зуевскому кладбищу начнется в 13:00.