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НовостиПолитика29 октября 2022 14:09

Мобилизованный курянин погиб в ходе СВО

Церемония прощания с Александром Асеевым состоится 30 октября
Кристина ГОРБАТЕНКО
Александр Асеев был одним из первых мобилизованных в Солнцевском районе

Александр Асеев был одним из первых мобилизованных в Солнцевском районе

Фото: материалы пресс-служб

Глава Солнцевского района Геннадий Енютин сообщил трагические новости. В ходе СВО погиб мобилизованный из Курской области Александр Асеев. Он одним из первых мобилизованных в Солнцевском районе, 22 сентября был направлен на боевое слаживание в Ковров Владимирской области.

- К своей мобилизации Александр отнесся, как настоящий мужчина: спокойно и ответственно. Среди сослуживцев он пользовался заслуженным авторитетом, исполнял обязанности старшины роты, - говорит Геннадий Енютин.

Завтра, 30 октября, состоится отпевание Александра в Николаевском храме в селе Зуевка. Движения траурной процессии от храма к зуевскому кладбищу начнется в 13:00.