30 октября по Курску проедет Экотакси

Волонтеры примут макулатуру, стекло и одежду Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Экотакси снова проедет по Курску. На это раз – 30 октября. В городской администрации сообщили, что куряне смогут сдать на переработку вторсырье. Волонтеры примут макулатуру, стекло, пластик, а также одежду и ткани.

Свою работу Экотакси начнет в десять утра. Оно проедет по следующему маршруту:

10.00 - 10.20 — парковка у кинотеатра «Родина» (Менделеева, 31); 0.30 - 10.50 — парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20); 11.00 - 11.20 — парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между Дзержинского, 69Б и Дзержинского, 67); 11.40 - 12.00 — улица Димитрова, 33 (парковка магазина «Магнит»); 12.20 - 12.40 — проспект Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенским храмом); 12.50 - 13.10 — парковка гипермаркета «Европа-29» (проспект Победы, 48).