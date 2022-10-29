Курский «ЮЗГУ-Атом» начал полуфинал Кубка России по волейболу с поражения

Курянки не смогли навязать борьбу соперницам ни в одной партии. Итог – 16:25, 15:25, 19:25 и 0:3 по сумме. Фото со страницы ВК "ЮЗГУ-Атом" в VK.

Вчера, 28 октября, в калининградском дворце спорта «Янтарный» стартовал полуфинал Кубка России по волейболу среди женщин. В первый игровой день курский «ЮЗГУ-Атом» безропотно уступил хозяйкам из «Локомотива». Наши землячки не смогли навязать борьбу соперницам ни в одной партии. Итог – 16:25, 15:25, 19:25 и 0:3 по сумме.

- Конечно, играть против чемпионов России очень сложно, - поделился эмоциями после окончания встречи главный тренер «атомных» Юрий Токарев. - При этом мы допустили очень много своих ошибок. Но такие матчи – хороший опыт для наших волейболисток. Настраиваемся на следующие игры, к тому же скоро у нас здесь же, в Калининграде, тур чемпионата высшей лиги «А». Игры Кубка России, надеюсь, помогут нам в подготовке.

В другом матче дня «Ленинградка» одолела краснодарское «Динамо» (3:0). Сегодня, 29 октября, в 17:00 курянки сыграют с динамовками.