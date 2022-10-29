Семь курских баскетболистов вызваны под знамена сборной России

Богдан Рублев (справа) и Илья Фролов. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

С 23 ноября по 1 декабря в подмосковном МСБК «Парамоново» пройдет сбор юниоров «До 16 лет». В расширенный состав сборной России в этой возрастной категории включены два игрока БК «Русичи» - Богдан Рублев (2007 год рождения) и Илья Фролов (2008 год рождения).

В эти же сроки в Новогорске состоится ТМ сборной России по баскетболу среди девушек до 16 лет. В расширенный список участников вошли два игрока спортивной школы олимпийского резерва "Динамо" Дарья Морозова и Дарья Ермакова, а также выступающие за курский "Динамо-Юниор" Ульяна Ворожейкина, Дарья Разбегаева и Дарья Шабунина. Наставник сборной - тренер курского "Динамо-Фарм" Андрей Рузанов.