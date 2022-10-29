В Курской области порядка 30 предприятий выпускают продукцию для нужд СВО

Курские предприятия выпускают все необходимое: от одежды до экипировки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На сегодняшний день в Курской области около 30 предприятий выпускают продукцию для нужд СВО. Об этом у себя в соцсетях сообщил глава региона Роман Старовойт.

В продукции представлено все самое необходимое: от одежды до элементов экипировки. На базе аварийно-спасательной службы действует пункт приема помощи. Ежедневно там принимают и отправляют военнослужащим, беженцам и жителям присоединенных регионов тонны грузов, начиная от продовольствия, заканчивая стройматериалами и инструментами.

Также губернатор отметил и деятельность волонтеров, которые занимаются сбором дополнительной помощи для мобилизованных.

- Это неравнодушные люди, которые готовы тратить как средства, так и личное время для помощи другим. Спасибо каждому за их деятельность! Со своей стороны, администрация области готова оказать поддержку в виде предоставления складов и транспорта, - сказал Роман Старовойт.