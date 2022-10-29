Коронавирусом заразились еще 69 курян

Летальных случаев нет Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 29 октября, в регионе ковид заразились еще 69 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 147 915 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 137 человек, на ИВЛ – 7 (7 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2522 человека. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что от коронавируса в Курской области скончался еще один человек. По оперативным данным на 28 октября, за минувшие сутки умерла 56-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.