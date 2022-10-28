В Курске демонтировали ряд рекламных конструкций

28 октября специалисты управления по делам ГО и ЧС работы вели на улицах Ленина, Радищева, Садовой Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном центре продолжается демонтаж рекламных конструкций, нарушающих требования правил благоустройства города Курска.

28 октября специалисты управления по делам ГО и ЧС работы вели на улицах Ленина, Радищева, Садовой.

Перед демонтажем выясняют личность владельца рекламной конструкции, затем собственнику отправляется официальное уведомление. В течение 20 рабочих дней со дня получения он должен устранить нарушение. В случае отсутствия реагирования привлекают сотрудников управления по делам ГО и ЧС, — комментирует начальник отдела эстетики комитета архитектуры и градостроительства города Светлана Лужбина.

В центре города выявили около ста нарушений. В дальнейшем работа будет вестись с рекламными конструкциями на улицах Карла Маркса, Добролюбова, Верхней Луговой, Александра Невского.