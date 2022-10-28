29 октября в Курской области обещают дожди и туман

Спасатели рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок в тумане Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области сохраняется дождливая осень. По прогнозам курских синоптиков, с девяти часов вечера 28 октября до такого же времени 29 октября на территории региона будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди.

Также ночью и утром местами ожидается туман. Ветер – юго-западный: ночью 5-10 метров в секунду, днем – 8-13.

Температура ночью составит 3-8º тепла, днем немного выше – 8-13º.

Спасатели ГУ МЧС России по Курской области рекомендуют курянам воздержаться от поездок в тумане.

- Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Помните: от вашего поведения зависят не только ваша жизнь, но и судьбы других людей, - говорят в МЧС.

Главное управление напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.