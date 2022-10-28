В 2022 году в Курской области капитально отремонтируют 162 дома

Работы должны закончить до конца года Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области завершается капремонт многоквартирных домов. Как говорят в областной администрации, полностью работы должны закончить до конца 2022 года. Капремонт позволит улучшить качество жизни порядка 22 тысяч человек.

Всего в этом году в региональную программу капремонта вошли 162 многоэтажки, стоимость работ составляет более 1,3 миллиарда рублей. Уже отремонтировали 85% домов, выполнили 208 видов работ. Привели в порядок 95 кровель, 37 фасадов, в домах заменили инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, отремонтировали фундаменты и подвальные помещения.

Так, в доме №29 по улице Энергетиков завершили ремонт фасада, а в доме №2 на Привокзальной площади специалисты выполнили работы по замене крыши и фасада.