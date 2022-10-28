В Курске автобус ПАЗ сбил 18-летнего парня

Молодой человек доставлен в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 27 октября примерно в 06:10 на улице Менделеева. В региональном УГИБДД рассказывают, 45-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ-32054, сбил 18-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего 27 октября в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Глушковском районе на переулке М. Горького примерно в 18:50. По предварительным данным, велосипед, под управлением 57-летнего мужчины, столкнулся с автомобилем «Рено Дастер», за рулем которого был 60-летний водитель.

В результате ДТП велосипедист получил ранения был доставлен в больницу.