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Общество28 октября 2022 7:10

28 октября в Курске ремонтируют дороги на шести улицах

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части
Кристина ГОРБАТЕНКО
Возможны затруднения в движении транспорта

Возможны затруднения в движении транспорта

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». 28 октября запланирован ремонт на шести участках.

Так, на улице Перекальского выполнят монтаж бортового камня и подготовку основания дороги под укладку асфальтобетонной смеси. На Мичурина, 4-й Кавказской и Карла Либкнехта будут ремонтировать тротуары. На Чехова и Щепкина установят дорожные знаки.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.