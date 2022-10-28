Детям мобилизованных курян предоставят место в детских садах вне очереди

В Курске приступили к реализации мер социальной поддержки для семей мобилизованных Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске приступили к реализации мер социальной поддержки для семей мобилизованных. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, мобилизованные куряне освобождены от платы в детских дошкольных учреждениях, а их дети в школах будут обеспечены двухразовым горячим питанием (завтрак, обед).

Помимо этого, детям мобилизованных предоставят место в детских садах вне очереди. Также ребенка можно будет перевести в другое муниципальное образовательное учреждение, которое находится рядом с домом. Учащиеся первых-шестых классов могут бесплатно посещать группы продленного дня в школах.

- По желанию дети мобилизованных могут бесплатно посещать кружки, секции и иные подобные занятия в спортивных школах и учреждениях культуры, - добавляют в мэрии.