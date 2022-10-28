Под Курском горел дом

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 28 октября в 07:00 28. В Дмитриеве Дмитриевского района горел дом.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 07:22, справиться с огнем удалось в 07:26. Пожар тушили 23 человека и восемь единиц техники.

- В результате пожара жилом двухквартирном двухэтажном доме повреждена кровля пристройки на площади пять квадратных метров и стена на площади один квадратный метр. Пострадавших нет, - сообщают в региональном МЧС.

Ущерб и причину пожара выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».