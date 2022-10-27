30 октября в Курском драмтеатре покажут семейную комедию "Команда мечты"

30 октября состоится открытие XVII сезона проекта «Кино в театре» Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

30 октября в драматическом театре имени А.С. Пушкина состоится открытие XVII сезона проекта «Кино в театре». Курский кинофонд покажет семейную комедию «Команда мечты».

Это история спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту, Артура и Катю, которым предстоит выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для него важнее, – его семья и любовь или карьера и прежняя слава?

Перед показом в фойе пройдет предсеансовое мероприятие «На вершине мечты» с интерактивными площадками:

- Федерация самбо Курской области и спортивная школа имени Солодухина проведут показательные выступления по боевому и спортивному самбо;

- Курская областная универсальная научная библиотека имени Асеева представит тематическую книжную выставку;

- Конноспортивная школа Курской области познакомит гостей мероприятия с амуницией для лошади, а также необходимой экипировкой для всадника, спортсмены расскажут о возможностях конного спорта и своих достижениях. Дети и взрослые смогут примерить настоящую экипировку для верховой езды и сфотографироваться с всадниками.

Также гостей ждет творческие выступления на сцене драмтеатра и розыгрыш призов.

Начало предсеансовой программы в 12:30. Показ фильма и розыгрыш призов в 13:00.

Билеты можно купить в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Доступна оплата по Пушкинской карте.

Также два пригласительных билета на два лица каждый разыгрывает "КП-Курск" совместно с Курским кинофондом. Для участия нужно быть подписчиком нашей группы "Комсомольская правда - Курск - KP.RU" и рассказать о розыгрыше своим друзьям, сделав репост этой записи у себя на стене! Имена победителей определим 29 октября!