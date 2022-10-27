Куряне могут передать свои семейные истории на вечное хранение в Музей Победы

В архиве уже находится более 700 тысяч историй Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Еще в 2019 году Музей Победы на Поклонной горе запустил Всероссийский исторический проект «Лица Победы». Его цель - сохранить память обо всем военном поколении. Здесь собирают материалы обо всех, кто внес свой вклад в Победу, — о тех, кто сражался на фронте или трудился в тылу. Сегодня в архиве насчитывается более 700 тысяч историй, и их количество постоянно растет.

Присоединиться к проекту предлагают и курянам: все желающие из Курской области могут передать свои семейные истории. Для этого необходимы фотография и биография родственника.

Передать материалы можно через сайт, после проверки модераторами карточка с информацией станет доступна для поиска на портале.