Курский кинофонд приглашает курян на показ фильма «Молодая гвардия города Льгова»

Ленту представит автор сценария, режиссер и продюсер Ольга Антропова Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

31 октября в Концертно-творческом центре «Звездный» Курский кинофонд покажет фильм о льговских молодогвардейцах, которые в годы Великой Отечественной войны самоотверженно боролись с фашистами на оккупированной территории Курской области.

- Несмотря на то, что эта организация просуществовала недолго, она, бесспорно, внесла свой вклад в дело Великой Победы. Члены подпольной организации, насчитывавшей более 50 человек, были преданы, арестованы и после пыток в Гестапо, расположенного на территории тюрьмы города Рыльска Курской области, расстреляны. Позднее Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 героя-подпольщика, имена которых стали известны, награждены военными наградами посмертно, - рассказывают в кинофонде.

Специальный показ полнометражного неигрового фильма «Молодая гвардия города Льгова» состоится в 14:00. Ленту представит автор сценария, режиссер и продюсер Ольга Антропова.