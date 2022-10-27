29 октября в Курском онкоцентре пройдет день открытых дверей

Обследования будут проводить с 10:00 до 14:00 Фото: Архив "КП"

В Курском онкологическом научно-клиническом центре 29 октября состоится день открытых дверей. Мероприятия пройдет в отделении опухолей костей, кожи, мягких тканей в рамках диагностики заболеваний кожи. Все желающие смогут получить бесплатную консультацию врачей-онкологов.

Так, с 10:00 до 14:00 в поликлинике будут вести прием специалисты онкоцентра совместно с врачами-дерматологами из Курской областной клинической больницы. Медики ответят на все волнующие вопросы курян.

В областной администрации предупреждают, что пациентам необходимо взять с собой паспорт, полис, СНИЛС. Обследования будут назначаться по показаниям. Пройти их можно будет в этот же день или в ближайшее время.