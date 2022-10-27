В Щигровском районе Курской области строят более трех километров газопровода

Общая протяженность объекта - 3,4 километра Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В двух деревнях Щигровского района выполняют работы по строительству газопровода высокого и низкого давления. Общая протяженность объекта составляет 3,4 километра.

Работы в деревнях Дунайке и Новосергиевке Титовского выполняют в рамках региональной программы газификации жилищно – коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Курской области на 2021-2030 годы.

Как сообщают в областной администрации, на строительство газопроводов направят более четырех миллионов рублей, из которых 3,4 – средства областного бюджета, остальная часть финансирования выделена из муниципальной казны.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2023 году.