В Курской области создали Книгу Памяти участников Великой Отечественной войны из Солнцевского района

В Курской области создают электронные Книги Памяти сел и муниципальных образований Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В регионе продолжают создавать электронные Книги Памяти сел и муниципальных образований. Как говорят в областной администрации, это помогает увековечить память об участниках и героях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из каждого малого населенного пункта России.

- Книга предоставляет возможность установить имена тех солдат и офицеров Красной армии, судьба которых пока остается частично или полностью неизвестной, - заявляют в обладминистрации.

Так, уже готов первый том электронной книги, посвященный Солнцевскому району. Все желающие могут ознакомиться с историями его жителей, принимавших участие в Великой Отечественной войне: погибших, пропавших без вести или вернувшихся с фронта.

Материалы, из которых состоит Книга Памяти, размещены на сайте администрации региона. Ознакомиться с ними можно в разделе «Жителям». Опубликованы документы о боевых операциях, подвигах, награждениях, фотографии и семейные истории.

На главной странице сайта также размещен баннер со ссылкой на Книгу Памяти.