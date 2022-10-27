В Курске прошел субботник на мемориале Памяти павших в годы Великой Отечественной войны

В уборке участвовали более 270 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

27 октября на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» прошла добровольческая акция «Почти их память». В преддверии празднования 81-й годовщины обороны Курска от немецко-фашистских захватчиков в большом субботнике приняли участие более 270 человек, среди них заместитель главы администрации города Сергей Котляров и председатель Курского городского Собрания Владимир Токарев, а также представители молодёжных организаций, студенты и школьники.

В городской администрации сообщают, участники субботника привели в порядок могилы ополченцев, бойцов истребительных батальонов и других героев. Они убрали листву и сухие ветки, а также спилили аварийные деревья.

— Мемориал планируется реконструировать, но сегодня необходимо навести тут порядок и подготовить место к мероприятиям, которые пройдут здесь 2 ноября, — отметил Сергей Котляров.