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Происшествия27 октября 2022 11:10

Под Курском в ДТП ранен 11-летний мальчик

Столкнулись две легковушки
Кристина ГОРБАТЕНКО
Ребенка доставили в больницу

Ребенка доставили в больницу

Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 26 октября примерно в 08:20, на 528 километре автодороги «Москва-Белгород». В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиля «Рено Логан», под управлением 41-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого был 65-летний водителя.

В результате ДТП 11 –летний пассажир автомобиля «Форд» получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего 26 октября в Курской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 06:55, на 24 километре автодороги «»Курск - Льгов – Рыльск». По предварительным данным, 52-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», сбил 61-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина получила ранения и была доставлена в больницу.