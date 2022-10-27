В обладминистрации объяснили причину резкого запаха на Магистральном проезде в Курске

Информацию о нештатной ситуации проверяют специалисты МЧС Фото: Светлана ВОЛКОВА

После распространения информации о нештатной ситуации на Магистральном проезде в Курске на место выехала оперативная группа городского управления по делам ГО и ЧС.

- После проверки спецслужбы поступила предварительная информация об утечке технической жидкости, используемой в качестве добавления в газ. Ее используют для того, чтобы бесцветный газ имел запах, - пояснили в обладминистрации.

Угрозы здоровью жителей нет, сказали в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что 26 октября Президент России Владимир Путин провел встречу с главами силовых структур и спецслужб стран СНГ. Президент заявил о необходимости усилить меры безопасности.

- Инцидент на Крымском мосту и попытки диверсии на Курской АЭС, рядом с ней диверсии уже совершены, показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры страны, - сказал Путин.