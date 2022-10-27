29 октября в Курске пройдет ярмарка

Предстоящая ярмарка станет завершающей в этом сезоне Фото: Светлана ВОЛКОВА

Организаторы сельскохозяйственной ярмарки, которая пройдет в эту субботу, 29 октября, на территории Центрального рынка, рассказали о планируемом ассортименте. Кроме всевозможной плодоовощной продукции, курянам будет предложен сахар в мешках по 50 кило по цене 50 рублей за килограмм. Также ожидается большой выбор курских яблок стоимостью от 40 рублей за килограмм, сообщает администрация региона.

Широко будут представлены курский мед, свежая рыба, молочные продукты, мясо и мясные изделия, включая копчености. Грибной ассортимент предложит покупателям компания «Грибная радуга». Посетителей порадуют и разнообразной свежей выпечкой.

Одним из акцентов ярмарки станет продажа саженцев и растений, в первую очередь плодово-ягодных культур. Их можно будет не только купить, но и получить консультацию по посадке и культивированию.

Ярмарка начнет свою работу в 9:00 и продлится до середины дня. Ярмарочные ряды развернут под навесом во дворе между зданием Центрального рынка и ТЦ «Центральный». Автомобилистам напоминаем, что после изменений в схеме движения поворот на улицу Сосновскую с улицы Дзержинского теперь открыт круглосуточно.