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Общество27 октября 2022 7:06

Три курские школьницы победили во всероссийских конкурсах сочинений

Награждение пройдет в Москве
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курские ученики регулярно получают различные награды

Курские ученики регулярно получают различные награды

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сразу три школьницы из Курской области стали победителями всероссийских конкурсов сочинений.

По итогам конкурса на лучшее сочинение о своей культуре и лучшее описание русской культуры награды завоевали ученица 11 класса школы №57 Курска Арина Котова и ученица 11 класса школы №2 города Щигры Мария Ерохина.

Ученица 11 класса гимназии №1 Железногорска Ксения Елисеева стала победителем всероссийского конкурса сочинений, организованного Министерством просвещения Российской Федерации.

Все победителей пригласили для участия в торжественной церемонии награждения и мероприятиях, которые пройдут в Москве 2 и 3 ноября 2022 года.