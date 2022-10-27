Три курские школьницы победили во всероссийских конкурсах сочинений

Курские ученики регулярно получают различные награды Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сразу три школьницы из Курской области стали победителями всероссийских конкурсов сочинений.

По итогам конкурса на лучшее сочинение о своей культуре и лучшее описание русской культуры награды завоевали ученица 11 класса школы №57 Курска Арина Котова и ученица 11 класса школы №2 города Щигры Мария Ерохина.

Ученица 11 класса гимназии №1 Железногорска Ксения Елисеева стала победителем всероссийского конкурса сочинений, организованного Министерством просвещения Российской Федерации.

Все победителей пригласили для участия в торжественной церемонии награждения и мероприятиях, которые пройдут в Москве 2 и 3 ноября 2022 года.