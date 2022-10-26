Курские дзюдоисты везут два золота из Самары

В турнире приняли участие 100 спортсменов из 16 регионов страны. Фото из телеграм-канала Спаорт 46.

В Самаре прошли всероссийские соревнования по дзюдо на призы ВФСО «Трудовые резервы» среди юниоров и юниорок до 21 года. В турнире приняли участие 100 спортсменов из 16 регионов страны. В активе курян два первых места. В весовой категории 66 кг лучшим стал курянин Василий Сергеев, а в категории 81 кг первое место завоевал Руслан Оздоев, выступающий за наш регион и республику Ингушетию.

Минувший турнир стал отборочным на первенство России до 21 года, которое состоится в Красноярске в конце ноября. На него поедут победители в каждой весовой категории, включая Оздоева и Сергеева.

Как сообщалось ранее, курское «Динамо» победило в Красноярске. 17 очков в активе Натальи Анойкиной. 30 октября в «СКК» «Динамо» поспорит за первый трофей сезона – Суперкубок страны – с УГМК. Начало встречи в 17:00.