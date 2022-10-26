Курское «Динамо» победило в Красноярске

30 октября в «СКК» «Динамо» поспорит за первый трофей сезона – Суперкубок страны – с УГМК. Начало встречи в 17:00. Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

Сегодня, 26 октября, в Красноярске состоялся очередной матч женской баскетбольной Премьер-лиги. Действующие чемпионки страны – местные динамовки выясняли отношения с хозяйками паркета. Сибирские девушки уже по итогам первой четверти расписались в собственном бессилии – 17:27. К исходу третьего игрового отрезка перевес курянок достиг 29 очков. «Енисей» умудрился выиграть четвертую четверть (24:21), но на итоговом результате это не отразилось. 95:69 в пользу «Динамо».

В ТОП-5 самых результативных игроков курского клуба вошли - Наталья Анойкина (17 очков), Елизавета Шабанова, Аделина Абайбурова (по 15), Елизавета Комарова (11) и Анна Буровая (десять). После шести туров «Динамо» единолично лидирует с 12-ю очками. По десять баллов в активе УГМК из Екатеринбурга и сыктывкарской «Ники». Правда, у уральского клуба игра в запасе.

Теперь 2 ноября подопечные Тибо Пети сыграют в Видном со «Спартой энд К» (шестое место, девять очков). Начало в 18:00. А 30 октября в «СКК» «Динамо» поспорит за первый трофей сезона – Суперкубок страны – с УГМК. Начало встречи в 17:00.