Россиянам представили первую библиотеку знаний по киберграмотности

Сбер запустил «Кибрарий» — первую и самую подробную библиотеку знаний для повышения уровня киберграмотности граждан России. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Портал рассказывает, как безопасно пользоваться банковскими картами и интернетом, создавать надёжные пароли, защищать телефоны и компьютеры от взлома, беречь персональные данные. «Кибрарий» объясняет, что делать, если клиент банка уже отправил преступникам свои конфиденциальные данные либо, когда деньги с карты уже похищены.

Детально разобраны фишинг, телефонное мошенничество и другие методы социальной инженерии, когда аферисты вводят человека в заблуждение и он сам отдаёт им свои деньги. В разделе «Расследования» подробно описаны схемы работы преступных организаций.

Информация представлена в максимально удобном для восприятия виде, в том числе в формате коротких видеороликов и памяток. Она сгруппирована для разных категорий пользователей: родителей и детей, молодёжи, пенсионеров, предпринимателей и экспертов в сфере кибербезопасности.

Оценить свой уровень киберграмотности можно прямо на сайте, пройдя короткие обучающие курсы с тестами.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка ПАО Сбербанк: «С сегодняшнего дня Сбер запускает новый информационный ресурс — уникальную библиотеку знаний в области кибербезопасности, которая поможет лучше разбираться в различных переплетениях отношений в киберпространстве. А главное, поможет изучить элементарные правила того, как противостоять кибермошенникам. Эту библиотеку знаний мы назвали "Кибрарием". Она будет доступна всем гражданам страны, в ней можно посмотреть и почитать очень много интересных материалов. Там есть терминология, инструкции, видеоролики и различные сценарии киберпреступлений. Кроме того, это тематическая новостная лента и в целом кладезь знаний о том, как нужно вести себя в киберпространстве сегодня».