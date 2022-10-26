В Курске пройдут бесплатные обучающие курсы с инструкторами спецназа

Ближайшие занятия пройдут 29 и 30 октября Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске стартовал проект «ДЕНЬ V СПЕЦНАZE «PEZEPV», в рамках которого каждый желающий может обучиться боевым навыкам у профессиональных инструкторов российского спецназа.

Вводное занятие длится около двух часов. Как отмечают организаторы, этого времени достаточно для достижения определенных целей и результатов в рамках вводного курса проекта.

Так, курян научат обращаться с оружием, действовать в группе из двух и более человек на лесистой местности и огненно-штурмовой полосе, медицинской и огневой подготовке, тактике действий во время эвакуации и оказанию помощи раненому. Также, в областной администрации добавляют, курс включает в себя освоение навыков выживания в боевых условиях, штурма зданий и действий при засаде.

Записаться на бесплатный курс можно на странице проекта. Ближайшие занятия пройдут 29 и 30 октября, с 10:00 до 12:00. Участников просят приходить в спортивной одежде и обуви, иметь при себе шапку или кепку, перчатки. На месте выдадут маскхалат, тренировочное оружие, медицинский жгут, турникет, защитные очки.