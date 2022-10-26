80-летняя курянка перевела мошенникам 688 тысяч рублей

Мошенникам грозит до шести лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 80-летней курянке позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сообщили, что кто-то с минуты на минуту опустошит ее счет, и деньги нужно срочно спасать. Тогда женщина пошла в банк и сняла со своего счета 688 тысяч рублей.

Мошенники продолжили убеждать пенсионерку, что от манипуляций с деньгами она останется даже в плюсе. Свои сбережения курянка должна была передать курьеру, который и доставит их куда следует.

Через час пакет с пачкой денег пенсионерка отдала в своей квартире незнакомке. Завершая телефонный разговор, собеседники сообщили, что теперь волноваться о накоплениях больше не нужно.

Только через несколько дней близкие убедили пенсионерку, что она стала жертвой мошенников. Тогда курянка пришла в полицию. Заведено уголовное дело, мошенникам может грозить шесть лет тюрьмы.