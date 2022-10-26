С 31 октября по 3 ноября в Курске будут отключать свет на 26 улицах

В электрических сетях проведут очередные плановые работы
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске в электрических сетях проведут очередные плановые работы. Из-за этого электроэнергию отключат на 26 улицах в трех округах города.
В Сеймском:
С 2 ноября с 9-00 до 16-00: ремонт ВЛ-6 кВ
Рыльская
Санаторная
Кореневская
Дубова роща
Городская (Моква)
Лесная поляна
Сосновый бор
Телефон для справок: 37-31-28
В Центральном:
С 31 октября по 3 ноября с 9-00 до 12-00:
Нижняя Набережная
Телефон для справок: 32-40-89
В Железнодорожном:
31 октября с 09-30 до 12-00:
2-я Восточная 88-138, 73-123
3-я Щигровская 3-29, 4-58
Цюрупы 90-144, 93-131
31 октября с 13-30 до 16-30:
Малых 84-180, 45-123
3-й Раздельный переулок 1-21
2-й Раздельный переулок 2-14, 1-13
Кривецкая 22-84, 23-93
Подвойского 20-96, 25-91
Петропавловский переулок 1-5
Васильевский переулок 2-28, 1-29
Сеймская 2-63, 2-48
Котлякова 2-90, 1-85
Киевская 2-76, 1-55
Ивановский переулок 1-7, 2-8
Минская
Брянская
Гомельская
Земляничная
Телефон для справок: 26-32-10