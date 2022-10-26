С 31 октября по 3 ноября в Курске будут отключать свет на 26 улицах

В электрических сетях проведут очередные плановые работы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске в электрических сетях проведут очередные плановые работы. Из-за этого электроэнергию отключат на 26 улицах в трех округах города.

В Сеймском:

С 2 ноября с 9-00 до 16-00: ремонт ВЛ-6 кВ

Рыльская

Санаторная

Кореневская

Дубова роща

Городская (Моква)

Лесная поляна

Сосновый бор

Телефон для справок: 37-31-28

В Центральном:

С 31 октября по 3 ноября с 9-00 до 12-00:

Нижняя Набережная

Телефон для справок: 32-40-89

В Железнодорожном:

31 октября с 09-30 до 12-00:

2-я Восточная 88-138, 73-123

3-я Щигровская 3-29, 4-58

Цюрупы 90-144, 93-131

31 октября с 13-30 до 16-30:

Малых 84-180, 45-123

3-й Раздельный переулок 1-21

2-й Раздельный переулок 2-14, 1-13

Кривецкая 22-84, 23-93

Подвойского 20-96, 25-91

Петропавловский переулок 1-5

Васильевский переулок 2-28, 1-29

Сеймская 2-63, 2-48

Котлякова 2-90, 1-85

Киевская 2-76, 1-55

Ивановский переулок 1-7, 2-8

Минская

Брянская

Гомельская

Земляничная

Телефон для справок: 26-32-10