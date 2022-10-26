Еще девяти детям-сиротам из Курска вручили ключи от квартир

В 2022 году в регионе жильем обеспечили 376 детей-сирот и оставшимся без попечения родителей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают вручать ключи от новых квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, 25 октября жильем обзавелись девять человек этой категории.

В областной администрации сообщают, что квартиры благоустроены и приобретают их за счет средств областного бюджета.

Ранее квартиры получили еще десять детей-сирот. Ключи им вручили во время празднования Дня города, а две недели назад счастливыми обладателями жилья стали 24 жителя Курска.

Всего в 2022 году в регионе жильем обеспечили 376 человек из данной категории граждан. Квартиры выдали в Курчатове, Курске, Рыльском районе. Всего за этот год планируют выкупить более 400 квартир.