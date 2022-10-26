Продлен режим временного ограничения полетов в курский аэропорт

В Росавиации сообщили об очередных ограничениях Фото: Архив "КП"

По решению Росавиации до 3 ноября 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России.

Помимо курского, полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний вы можете уточнить на их официальных сайтах, включая социальные сети.

В Курской области создана круглосуточная «горячая линия» для пассажиров, на которой можно задать вопросы о вынужденном возврате билетов и получить актуальную информацию о пассажирских перевозках, телефон: 8 (4712) 34-00-60.