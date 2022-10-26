Еще 49 курян заболели коронавирусом

С начала пандемии в области зарегистрировано 147 721 подтвержденных случаев ковид Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области растет количество заболеваний коронавирусом за сутки. Так, по данным оперштаба на 26 октября, в регионе ковид заразились еще 49 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 147 721 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 134 человека, на ИВЛ – 6 (6 – инвазивная, 0 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2521 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что от коронавируса умер еще один курянин – 64-летний мужчина.