"Комсомольская правда-Курск" разыгрывает пригласительные в кино

Победителя определим 29 октября! Фото: Светлана ВОЛКОВА

"КП-Курск" совместно с Курским областным киновидеофондом разыгрывает два пригласительных в кино на два лица каждый.

Для участия нужно быть подписчиком нашей группы "Комсомольская правда - Курск - KP.RU" и рассказать о розыгрыше своим друзьям, сделав репост этой записи у себя на стене! Имена победителей определим 29 октября!

Победители смогут бесплатно посетить показ вдохновляющего спортивного фильма, принять участие в увлекательных интерактивах и розыгрыше призов!

30 октября в 13:00 Курский кинофонд покажет семейную комедию «Команда мечты» 6+ в драматическом театре имени А.С. Пушкина. Перед показом в фойе пройдет интересное предсеансовое мероприятие.

История спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту, Артура и Катю, которым предстоит выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для него важнее, – его семья и любовь или карьера и прежняя слава?