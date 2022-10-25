Под Курском нашли два артснаряда

Снаряды нашли в Золотухинском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что вблизи деревни Печки Золотухинского района нашли ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 25 октября.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что были обнаружены два артиллерийских снаряда 76 миллиметров. Их изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».