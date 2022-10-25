В Курской области закончили строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов

ФАПы появились в Конышевском и Советском районах Фото: Архив "КП"

В Курской области закончили возводить пять фельдшерско-акушерских пунктов. Как сообщили в областной администрации, два из них находятся в селах Вабля и Машкино Конышевского района, их уже ввели в эксплуатацию.

Три остальных расположены в селах Нижняя Грайворонка и Расховец, а также деревне Грязноивановке Советского района. Сейчас оформляют документы, чтобы и их ввести в эксплуатацию.

Ранее областной комитет строительства сообщал, что в Конышевском и Советском районах возведут 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения построят и введут в эксплуатацию 15 ФАПов в Конышевском районе, 12 ФАПов и два офиса врача общей практики в Советском районе. На это будет направлено 224,3 миллиона рублей из федерального бюджета, из регионального дополнительно выделят 80,13 миллионов.