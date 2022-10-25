В Фатеже Курской области отремонтировали дороги на семи улицах

На ремонт потратили около 40 миллионов рублей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2022 году в Фатеже в надлежащее состояние привели дорожное покрытие на семи объектах. Работы вели по региональной программе ремонта автомобильных дорог в малых городах и районных центрах. Общая протяженность участков составила более 2,1 километров.

Дороги отремонтировали на улицах Советской, Заречной, Луговой, Набережной и в переулках Гагарина, Восточном и Загороднем. На улице Советской после укладки асфальта провели устройство бортового камня, отремонтировали тротуары, нанесли дорожную разметку и установили знаки.

Как сообщают в областной администрации, на ремонт потратили около 40 миллионов рублей, основная часть средств была выделена из областного бюджета.