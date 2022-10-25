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Общество25 октября 2022 13:35

В Фатеже Курской области отремонтировали дороги на семи улицах

Общая протяженность объектов составила более двух километров
Кристина ГОРБАТЕНКО
На ремонт потратили около 40 миллионов рублей

На ремонт потратили около 40 миллионов рублей

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2022 году в Фатеже в надлежащее состояние привели дорожное покрытие на семи объектах. Работы вели по региональной программе ремонта автомобильных дорог в малых городах и районных центрах. Общая протяженность участков составила более 2,1 километров.

Дороги отремонтировали на улицах Советской, Заречной, Луговой, Набережной и в переулках Гагарина, Восточном и Загороднем. На улице Советской после укладки асфальта провели устройство бортового камня, отремонтировали тротуары, нанесли дорожную разметку и установили знаки.

Как сообщают в областной администрации, на ремонт потратили около 40 миллионов рублей, основная часть средств была выделена из областного бюджета.